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Bakan Soylu Türkiye'deki en üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:22
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Bakan Soylu Türkiye'deki en üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki en üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, "Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, "Durmak yok! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" mesajını paylaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin , yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi."

 

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