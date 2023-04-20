Bakan Soylu'nun seçim vaadi silah oldu

İçişleri Bakanı Soylu, "Gazilerimizin silah ruhsatıyla ilgili bir süresizlik meselesi var. Yarın sabah itibariyle talimat vereceğim. Yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım." dedi.

Bakan Soylu'nun seçim vaadi silah oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinde konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Siz muazzezsiniz. Çünkü bu devlete; ya evladınızı verdiniz, ya kardeşinizi verdiniz. Ya genç yaşta eşinizi verdiniz. Ama bir gün olsun bunun sitemini yapmadınız. Bir söz var ki, bizim hepimizi tel tel eriten bir söz var.

Hangi şehit cenazesine gitmişsem, hangi gazimizi ziyaret etmişsem, bir tek söz duyuyorum. O söz, hem de acının en yüksek olduğu bir anda, sevgilisini, evladını, can pare babasını kaybettiği o zor anında dahi, bir tek söz.

"ÖTEKİ TARAFTAN SİZE ÖYLE BİR CEVAP GELİR Kİ..."
Dünyanın hiçbir ülkesinde bu sözü duyamazsınız. Eğilirsiniz, başınız sağ olsun dersiniz. Öteki taraftan size öyle bir cevap gelir ki, sarsılır yerinizde durursunuz, vatan sağ olsun der.

Size mahcup olmaktan, sizi üzmekten, size bir eksiklik yapmaktan sürekli ürküyoruz ve korkuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de, şehit aileleri baş tacıdır. Gazilerimiz, o onur nişaneleri vücudunda olan gazilerimiz bizim baş tacımızdır.

RUHSAT SIKINTISI İÇİN TALİMAT SÖZÜ
Soylu, gazilerin silah ruhsatıyla ilgili sıkıntısının olduğuna dikkat çeken Soylu, “Bir meseleniz var. Bu benim üzerimde bir borçtur. Gazilerimizin silah ruhsatıyla ilgili bir süresizlik meselesi var. Yarın sabah itibariyle talimat vereceğim. Yönetmeliğin hemen değişmesini sağlayacağım” şeklinde konuştu.

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