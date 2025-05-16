Bakan Tekin eleştirilere 'spekülasyon' deyip yeni müfredatı anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin eleştirilere 'spekülasyon' deyip yeni müfredatı anlattı

Balıkesir'de bir programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir müfredat açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bilim ve laikle çeliştiği gerekçesiyle tartışma konusu olan yeni müfredat sistemi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni savundu. Bakan Tekin, beceri odaklı bir müfredat oluşturduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasında eğitimcilerin eleştiri yağmuruna tuttuğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni anlattı.

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif" modeli hakkında "spekülasyon" yapıldığını söyleyen Tekin, "Türkiye için Maarif Modeli ile yaptığımız iki ana değişiklikten bir tanesi; dünyada eğitim-öğretim süreçleri artık bilgi vermek değil, bilgiyi gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzerine kurgulandığı için böyle yapılandığı için 'Eğitim-öğretim sistemlerimizi buna göre revize etmeliyiz' dedik. 'Çocuklarımız, gençlerimiz bilgiye erişimde zaten çok fazla metotla, çok fazla enstrümanla karşı karşıya. Elde ettikleri bilgileri gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzere revize edelim' dedik. Biz de beceri odaklı bir müfredat oluşturduk” dedi.

"22 YIL ÖNCEKİ DURUMDAN FARKLIYIZ"

Tekin, konuşmasının devamında, "Fiziki kapasite, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, bundan 22 yıl önceki durumdan çok çok farklı bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

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