Bakan Tekin'den 'caps paylaşımları' iddialarına yanıt!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk eğitim tarihindeki belgelerin dijital ortama aktarılması dolayısıyla İstanbul Fatih Çapa Fen Lisesi’nde düzenlenen "Türk Eğitim Tarihi" paneline katıldı.

Panelde öğretmenler ve öğrencilere seslenen Bakan Tekin, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin eğitim alanında sahip olduğu birikimi herhangi bir kesit oluşturmaksızın ulaşabildiğimiz ilk verilerden bugüne kadar herhangi bir dönemi ötekileştirmeden hepsini kamusal birikimimiz olarak kabul edip, bu mantıkla yürütmeyi arzu ettiğimiz bir sürecin başlangıcını yaşıyoruz" dedi.

"TÜM EĞİTİM CAMİAMIZ ADINA ÖNEMLİ BİR EŞİĞE TANIKLIK EDİYORUZ"

Programın amacından bahseden Bakan Tekin, "Bugün burada tüm eğitim camiamız adına önemli bir eşiğe, çok kıymetli bir ilim faaliyetine tanıklık ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın himayesinde yayın hayatına kazandırılan 7 ciltlik Maarif Eserleri dizisi vesilesiyle bir aradayız. Türk Maarifinin Tarihi Kaynakları, İstanbul Maarif Arşivi Rehberi, Cumhuriyet Mekteplerinde Müdüriyet Teftişi (1924-1926) ve Maariften Millî Eğitime İstanbul Sicilleri (1878-1965) başlıklarını taşıyan bu yayın dizisi, eğitim tarihimizin saklı kalmış katmanlarının ortaya çıkarılması, dijitalleştirilmesi ve kamuoyuyla buluşturulması bakımından çok boyutlu bir anlam taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"BU SÜREÇ SİYASI BİR PARTİ TARAFINDAN MANİPÜLE EĞİLİMİNE GİRDİ"

Panel sonrası soruları yanıtlayan Bakan Tekin, "Bu süreç ilginç bir biçimde siyasi bir parti tarafından manipüle eğilimine girdi. Alakası yokken yalan yanlış bilgilerle süreç manipüle edildi. Kendi siyasal gündemlerinin ötelenmesini isteyen kişiler ve siyasi gruplar, bu tartışmaların önüne geçebilecek tartışmaları, çocuklarımızın eğitim yuvalarına aksettirecek büyük bir hatanın içerisine girdiler" diye konuştu.

"BU SABAH BİR ÖĞRETMENİMİZLE KONUŞTUK, O PLATFORMDA HESABIM DAHİ YOK DEDİ"

Sosyal medyada öğretmenler tarafından yapılan caps iddialarına yanıt veren Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerle ilgili bize ulaşan sosyal medyadaki paylaşımları ve capsleri inceliyoruz. İlgili arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Hatta daha bu sabah bir tanesiyle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi. Ama bu öğretmenimizin hesabının dahi olmadığı bir platformda benim ve hiç kimsenin tasvip etmeyeceği bir paylaşımı olduğuna dair şekilde bir sunum yapılıyor. Bu ahlaksızca bir şey.

Bu vesileyle kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Eğer bu konuda yanlışı olan bir öğretmenimiz varsa, toplum olarak taraf olmayacağımız ve tasvip etmeyeceğimiz bir paylaşım da yapmışsa biz zaten onunla ilgili gereğini yaparız. Bırakın onun mevcut okulunda görevini sürdürmesini Bakanlıkta herhangi bir okulda dahi öğretmenlik yapmasını arzu etmeyiz. Bunlar hepimizin hassas olduğu konular."

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM GÖZÜMDE BİR KARAKTER OLMAKTAN ÇIKTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Bakan Tekin, "Bu süreci bu hale getiren maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı. Aslında Özgür Özel’e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Özgür Özel, benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı. Ne dediği belli olmayan ilkesi belli olmayan bugün söylediği ile yarın söylediği arasında bir tutarlılık olmayan bir karakter. Onunla ilgili cevap vermek istemem. Burada cevap verilmesi gereken konu Atatürk’ün koltuğunda oturan Atatürk’ün makamı olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumlara düşmesine üzülüyorum" dedi.

Bakan Tekin, daha sonra Çapa Fen Lisesi’nden ayrıldı.