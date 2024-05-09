Bakan Tekin’den öğretmenlerle ilgili açıklama

Kaynak: İHA
Bakan Tekin’den öğretmenlerle ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi ve görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi ve gündem hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Yusuf Tekin, Ankara'da gerçekleştirdiği açıklamada, "Meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırıların son bulması için kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

İstanbul’da özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan’ın 17 yaşındaki Iraklı öğrenci tarafından silahla öldürmesine değinen Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıya ilişkin, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Tekin, eğitimcilere yönelik şiddetle ilgili öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini belirtti.

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