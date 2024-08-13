Bakan Tunç açıkladı: Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Bakan Tunç açıkladı: Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltında

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de meydana gelen olayda, bir kişinin kesici bir aletle rastgele insanlara saldırması sonucu 5 vatandaş yaralandı. Saldırganın hızla yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Eskişehir'de meydana gelen bir olayda, keskin bir aletle donatılmış bir saldırganın rastgele seçtiği vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasına göre, şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.

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Bu sırada kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptığı belirlenen A.K., Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

aw266026-04.jpgVATANDAŞLARA BIÇAKLA SALDIRDIĞI ANLARI CANLI YAYINLA PAYLAŞMIŞ

PUBG oyununun etkisi altında kalarak giyinen ve vatandaşlara saldıran şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

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