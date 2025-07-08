Bakan Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi. Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi.

BUGÜN 13.30'DA YAPILACAKTI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti'nin yer aldığı görüşme bugün 13.30'da gerçekleşecekti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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