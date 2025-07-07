Erdoğan ile görüşme sonrası DEM Parti'den ilk açıklama!

Erdoğan DEM Parti heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

Görüşmede DEM Parti'den TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alırken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı ve 1 saat sürdü.

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DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.