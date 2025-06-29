Bakan Tunç yangın nedeni ile çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç, 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

CEZAEVİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Tunç ayrıca bir tahliye bilgisi vererek "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir" dedi.

Tunç'un paylaşımı şöyle:

"26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

#YeşilVatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 29, 2025

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