Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı (29 Haziran 2025)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili Sakarya Taraklı’da açıklama yaptı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, mevcut yangınların son durumuna ilişkin "Son iki günde 150 orman yangınına müdahale edildi. 4 aktif yangın olduğunu söylemiştim. Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece birkaç gün içerisinde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürecek, tütme devam edecek endişe edecek bir durum yok. Gece boyu devam eden çabanın küçük bir örneği olarak dün gece ekiplerimiz 5,5-6 saatin içerisinde 158 kilometrelik bir orman yolunu açtılar bu çok çarpıcı bir rakam.

Meteoroloji'nin fırtınaya varan şiddetli rüzgar uyarıları var. Dolayısıyla önceki günlere iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Sadace iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz 2 bin 300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede hava ve kara araçlarını coğrafi şartlara göre belirler.

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptı. Bizler de onların en ağır cezayı almaları için konunun sıkı takipçisi olacağız."

Bolu’daki orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi...