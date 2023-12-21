Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması. 'Süreci takip edeceğiz'

Kaynak: ANKA
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması. 'Süreci takip edeceğiz'
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin beklenen açıklama, Adalet Bakanı Tunç’tan geldi. Tunç, "Kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır, süreci takip edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararı hakkında "Yargıtay'ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir kararsızlık söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci takip edeceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinden sonra, Gezi davasından tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç, konuşmasında şunlara yer verdi:

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"ARDINDAN GEREKÇELİ KARARIN DA YAYINLANMASI LAZIM"

"Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararın da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete’de yayınlanır. Sonraki süreçte yine yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır. Anayasa Mahkemesi'nin önceki ihlal kararına Yargıtay dairesi uymamıştı. Uymamasının gerekçelerini daha önce konuşmuştuk, Anayasamızın 83., 14. ve 148. maddesi ile Anayasamızın 148/14 fıkrasıyla. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeleri değerlendiriyor. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Yargıtay'ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir kararsızlık söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci takip edeceğiz."

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