Bakan Tunç'tan diploma skandalı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Bolu Gerede Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Tunç gündemde yer edinen diploma skandalına ilişkin “Bunu ortaya çıkaran yargıdır. Yalan bilgilere itibar etmeyin” ifadelerini kullandı. Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘belgeler var’ çıkışına da tepki göstererek, “Elinde belgeler varmış, bir saniye durmadan HSK’ya versin” dedi.

TUNÇ’TAN DİPLOMA SKANDALI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, diploma skandalına dair “13 Ağustos 2024 tarihinde soruşturma açıldı. Bunu ortaya çıkaran yargıdır. Yalan bilgilere itibar etmeyin. Gizli yürütülen bir soruşturmadır. Bu şebekenin ortaya çıkarılması için gizlilik gerekiyordu. Ortaya çıkan belgeler, tüm kurumlarca tedbirlerde alındı. Sahte belgelerle işlem yapılması engellendi. Bazı gazete haberlerine itibar etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE PEŞİNEN SUÇLU SAYILAMAZ”

İBB’ye dair soruşturmaya dair ise Tunç, “Ana muhalefet partisinin maalesef yargı mensuplarına yakışıksız ifadeler kullandı. İtirafçı beyanları ve CHP’lilerin beyanları ile soruşturma ortaya çıktı. Soruşturmanın sonucunu beklemek gerekiyor. Hiç kimse peşinen suçlu sayılamaz. Masumiyet karinesine önem vermemiz gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘elimde belgeler var’ sözünü alıntılayan Tunç, “Elinde belgeler varmış, bir saniye durmadan HSK’ya versin” yanıtını verdi.