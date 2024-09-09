Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması!

Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında konuştu.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Yüzlerce insan Narin'i günlerce aradı. Bu süre içinde devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmaları sürerken, adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alındı, yol kontrolleri, kameralar tespit edilerek 276 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli Tıp Kurumumuzun çalışmaları oldu. Narin'le uyumlu olmadığı görüldü. Amcasının aracında Narin'in DNA'sı ile şoför koltuğundaki DNA uyumlu olduğu tespit edildi. Bu nedenle amcası tutuklandı.

Narin'in cansız bedeni dere yatağında jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının eşliğinde cansız bedeni çuval içerisinde bulundu. Çok üzüldük, keşke canlı bulunabilseydi. Bizi derinden yaraladı. Hemen otopsi işlemleri başladı. O incelemeler neticesinde bir rapor ortaya çıkacak. DNA ve otopsi işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Savcılarımızın sayısını artırdı. Şüpheli olarak 23 kişi daha gözaltına alındı. İfade işlemleri devam ediyor. Gece saatlerinde bir kişinin daha ifadesine başvuruldu.

Canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler bulunacak. En ağır cezayı alacaklar. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var. İfadeler, çapraz sorgular devam ediyor. Soruşturmayı da Adalet Bakanı olarak günde birkaç kez görüşerek o titiz çalışmaları takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da en başından beri Narin'in canlı bulunması için verdiği talimatlar ve adli soruşturmanın devam ettirilmesi, en ağır ceza almaları konusunda taleplerini iletti. Yakından soruşturmayı takip ediyor. Cumhuriyet Savcılarımız da Narin'i katledenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. Bu süreç içinde soruşturmayı takip edeceğiz.

Bu tür elim olayların bu ülkede işlenmemesi için hep beraber çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başta görev ailelerin, onlar yetişemiyorsa devletin. Çocuk istismarının, cinsel istismarın önlemesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Soruşturma gizli sürüyor. Tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde dava açılacak ve en ağır ceza ile gerekli cezaya çarptırılacak. Kamuoyunun ferahlatılması gerekiyor.

Bize düşen ona o kötü muameleyi yapanları bulmak. Onu bulup yargı önüne çıkarmak ve tarafsız ve bağımsız yargı tarafından o cezayı vermek. Yakından takip ediyoruz. Yoğun bir şekilde bu soruşturmayı devam ettiriyoruz."