Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ifade ederken, "Sürecin sonuna geldik. İddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

“DOSYA GİZLİLİK KAPSAMINDA DEVAM EDİYOR”

A Haber kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, titiz bir çalışma yapıldığını belirterek, “Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN ÇOK FAZLA UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri olduğunu belirten Tunç, “Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından TÜBİTAK'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor. Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor. Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik” ifadelerini kullandı.