Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması

15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve ücretli üyeliği de bulunan Roblox hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine çocuk istismarı suçlaması ile kararın alındığı bildirildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karara ilişkin "Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan Roblox açıklaması

Çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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