Bakan Uraloğlu acı haberle sarsıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da hayatını kaybeden halasının eşinin cenaze namazına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun halasının eşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Nurgül Uraloğlu'nun da babası Süleyman Köroğlu (87) hayatını kaybetti. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Orta Mahalle Camii'nde hayatını kaybeden Süleyman Köroğlu için cenaze namazı kılındı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Köroğlu, aile mezarlığında toprağa verildi.