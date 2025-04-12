Bakan Uraloğlu açıkladı! Google için hukuki düzenleme geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Google için hukuki düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Google'ı algoritma değişikliği için uyardıklarını ve hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

xx.webpUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti." dedi. Google'ın algoritma değişikliğinin ardından Türkiye'de ve dünyada pek çok dijital medya platformu Google Haberler ve Keşfet sırlamalarında öne çıkamaması tepkilere neden olmuştu.

Katıldığı canlı yayında Uraloğlu, "Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız." ifadesini kullandı.

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