Bakan Uraloğlu'ndan 85 milyona mesaj: Çalan çalmış... Hepimize geçmiş olsun

Pandemi döneminde milyonlarca vatandaşın kişisel verisinin çalındığı iddiaları, bakan düzeyindeki kişilerin bile verilerinin sızdırılması ile Türkiye gündemini sarsmıştı. Konu hakkında haber yapan gazeteciye soruşturma açılmıştı.

BAKAN KABUL ETMİŞTİ

Yıllar sonra bu konunun gündem olması ile açıklama yapan Bakan Uraloğlu, “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi." İfadelerini kullanmış ve bu iddiaları doğrulamıştı.

BAKAN KABUL ETMEDİ

Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'na katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine, şu cevabı verdi:

"Şu anda Türkiye'nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye'nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır.”

“ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE YOK”

“Şu anda Türkiye'nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın. Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur.

“BÖYLE BİR AÇIKLAMAMIZ OLMADI” DEDİ

Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başla bir şey söylenmesine gerek yok."