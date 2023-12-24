Bakan Uraloğlu’ndan DEM Partili Bakırhan’a yanıt

Kaynak: İHA
Bakan Uraloğlu’ndan DEM Partili Bakırhan’a yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan cevap geldi.

Resmi X hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, "Trabzon’dan Tekirdağ’a Hakkari’den Edirne’ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Trabzon’dan Tekirdağ’a Hakkari’den Edirne’ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek. Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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