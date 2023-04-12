Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

3-Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar lira aile desteği ve 1 milyar lira çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar lira ödeme yapacaklarını, bu süreçte destek verdikleri çocuk sayısının ise 6 milyona ulaştığını belirtti.