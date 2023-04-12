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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Galeri Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:10
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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

1-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının başlangıcı olan 2022 Temmuz'dan 2023 mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar lirayı aştığını kaydetti.

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

2-Çocuk Desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere Türkiye Aile Destek Programı'ndan toplam 3,4 milyon hanenin faydalandığını belirten Yanık, hanelerin gelirlerine göre aylık 850 lira ile 1250 lira tutarlarında ödeme yapıldığını aktardı.

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

3-Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar lira aile desteği ve 1 milyar lira çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar lira ödeme yapacaklarını, bu süreçte destek verdikleri çocuk sayısının ise 6 milyona ulaştığını belirtti.

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

4-Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini, programa, Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini ifade etti.

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

5-Destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yaptıklarını hatırlatan Yanık, 'Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 lira ile 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 lira kadar da Elektrik Tüketim Desteği sağlıyoruz.' bilgisini verdi.

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı

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