Bakan Yanık: Kimliği bilinmeyen 78 çocuk var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanı, depremlerin ardından bugüne kadar 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailelerine teslim ettiklerini belirterek "Sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğun 1649'unu ailesine teslim ettik. Hastanede takibi yapılan 174, kuruluş bakımına aldığımız 92 çocuk var. 1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuk var, bunların da kimliklendirilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Depremde Osmaniye'de 996 kişinin hayatını kaybettiğini ve hayati tehlikesi bulunan 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yanık, bölgede çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına devam edildiğini söyledi.

Bakanlığın bünyesindeki engelli, yaşlı, kadın ve çocuk hizmetlerinin verildiği kuruluşlardan 533 yaşlı ve 1133 engellinin tahliye edildiğini kaydeden Yanık, 249 yaşlı ve 848 engellinin yurt ve oteller ile çadır ve konteyner kentlerden farklı illere tahliye edildiğini ifade etti.

HASTANELERDE TESPİTİ YAPILMIŞ 318 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğun bugün itibarıyla 1649'unu ailesine teslim ettik, hastanede hali hazırda takibi yapılan 174, kuruluş bakımına aldığımız 92 çocuğumuz var. 1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuk var. Bunların da kimliklendirilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'mızla çalışıyoruz.

Bunların dışında hastanelerde ve diğer birimlerde tespitini yaptığımız 318 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisine ulaştık. Halihazırda DNA eşleşmesini sağlamaya çalıştığımız, defni yapılmış, yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuklar da var. Bunlarla ilgili gerekli hizmetlerimizi diğer kurum ve kuruluşlarla aralıksız yerine getiriyoruz."

"HERHANGİ BİR İHMALİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Refakatsiz depremzede çocuklara ilişkin ortaya çıkan görüntü ve haberlere değinen Bakan Yanık, "Çocuklarımıza ilişkin herhangi bir ihmali, kastı kabul etmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklar üzerinden başlatılan tartışmaları da bu merkezde kabul ediyoruz. Çocuklara yönelik bir kasdı mahsusa olarak görüyoruz. Bu kadar ağır bir süreçte, birliğe ihtiyacımız olan bir dönemde her türlü katkıya, öneriye kapımız açık ama çocuklar üzerinden bir istismar siyasetinin yürütülmemesi gerekiyor" diye konuştu.