Bakan yardımcısı İsrail'e tepkisini ABD'de böyle gösterdi: Türk bayraklı rozet ve Filistin bayrağını taşıyan kravat

Film endüstrisinin merkezi Los Angeles’taki Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşti.

Sony Stüdyoları’nda düzenlenen gecedeki etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan ‘Atatürk’ filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

MedyaTava.com'da yer alan bilgilere göre, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithaf edilen açılış gecesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’nun yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yer aldı.

TÜRK BAYRAKLI ROZET VE FİLİSTİN BAYRAĞINI TAŞIYAN KRAVAT

Türk bayraklı rozetinin yanı sıra Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravatla geceye katılan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk sinemasının dünyada daha bilinir hale gelmesi amacıyla bu tür etkinliklerin Bakanlık açısından büyük önem taşıdığını da belirten Mumcu, son 20 yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Mumcu, dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin, Türkiye adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldiğinin de altını çizdi.

Mumcu ayrıca Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, ‘Atatürk’ filminin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Sinema sektöründen önemli isimler, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nde boy gösterdi.

Engin Altan Düzyatan,

Aras Bulut İynemli,

Meryem Uzerli,

Ebru Şahin,

Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra ‘Traffic ve Savior’ gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad’in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nde yer aldı. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan ise yoğun destek ve katılımdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sinemanın evrensel diliyle Hollywood’da Türkiye’mizin eşsiz hikayelerini anlatıyoruz” dedi.