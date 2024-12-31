Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 2 milyon 905 Suriyelinin 805 bini burada doğanlar. Onlara vatandaşlık verilmedi." diye konuştu. Yerlikaya okullar tatil olunca dönüşün daha da artacağını vurguladı. Yerlikaya okullar tatil olması ile birlikte bu rakamın artacağını belirtti.

NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın gündeme ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle:

"BURADA DOĞANLARA VATANDAŞLIK VERİLMEDİ"

Suriye'deki iç savaşa ilişkin doğru tarafta olduklarını söyleyen Bakan Yerlikaya "Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor. 2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor. " dedi.

Şam'da bir göçmen ofisi açılacağını belirten Yerlikaya "Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak. " diye konuştu.

"TÜRKİYE GÖÇTE HEDEF ÜLKE OLMAKTAN ÇIKTI"

Düzensiz göçle mücadele çok enerjimizi alan bir faaliyet. İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar elde ettik. 7 bin 626 kişiyi tutukladık. 8 bin 431 araca el koyduk. Göçle mücadele sonunda göçte artık hedef ülke olmaktan çıktık.

"SURİYE YÖNETİMİNE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

"Yeni Suriye yönetimiyle bir polis teşkilatı kurulması için destek anlaşması söz konusu olabilir mi? sorusu üzerine Yerlikaya " Suriye'nin bütününe hakim olan bir geçici hükümet kurulma yolunda. Dışişleri Bakanı belli oldu. Diğer bakanlarının da ismini duyuyoruz ama daha deklare edilmedi. Bunlar deklare edildikten sonra bütün bakanlıklar olarak biz, yardımcı olacağız. Ben İçişleri Bakanı olarak, muhatabımıza asayişle, trafikle ilgili, kırsalda veya şehirde bizden ne istiyorsa biz hazırız. Şu anda bizim Polis Akademimiz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde toplam 20 ülkeden 428 öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla burada da eğitim veririz, orada da hepsine hazırız." ifadelerini kullandı.