Bakan Yerlikaya 6 günde 49 kişinin öldüğünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya 6 günde 49 kişinin öldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 6'ncı günü 24 saatlik süreçte 668 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, 6 günlük süreçteki kazalarda ise toplam 49 kişinin can verdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinin başladığı cumartesi gününden perşembe gününe kadar geçen altı günlük süreçte meydana gelen kazalarla ilgili bilgiyi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Yerlikaya 6 günlük süreçteki kazalardan toplam 49 kişinin can verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı."

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