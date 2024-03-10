Bakan Yerlikaya açıkladı '33 IŞİD şüphelisi yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir açıklamada, Sakarya’da terör örgütü IŞİD’e yönelik başarı ile icra edilen BOZDOĞAN-11 operasyonunun tüm ayrıntılarını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, Sakarya’da birden fazla adrese eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 33 IŞİD şüphelisinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında ayrıca, başarı ile icra edilen terör operasyonunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, yaşam malzemeleri ve çok miktarda yasaklı yayın ile örgütsel dokümanın emniyet güçleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.