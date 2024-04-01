Bakan Yerlikaya açıkladı. 4 ilde teröristlere ait 22 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklarda sakladıkları mühimmatların yok edilmesi için gerçekleştirilen operasyonda, 4 ilde 22 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.