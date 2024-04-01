Bakan Yerlikaya açıkladı. 4 ilde teröristlere ait 22 sığınak imha edildi

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Bakan Yerlikaya açıkladı. 4 ilde teröristlere ait 22 sığınak imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklarda sakladıkları mühimmatların yok edilmesi için gerçekleştirilen operasyonda, 4 ilde 22 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsalda eylem yapma amacı taşıyan bölücü terör örgütüne mensup teröristlerin sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edilmesine yönelik BOZDOĞAN-19 operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

4 ilde toplamda 22 sığınak, mağara ve barınma alanının imha edildiği belirtilirken; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet mühimmat ve çok sayıda silah ele geçirildiği iletildi.

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