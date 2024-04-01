Bakan Yerlikaya açıkladı. 4 ilde teröristlere ait 22 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsalda eylem yapma amacı taşıyan bölücü terör örgütüne mensup teröristlerin sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edilmesine yönelik BOZDOĞAN-19 operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.
4 ilde toplamda 22 sığınak, mağara ve barınma alanının imha edildiği belirtilirken; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet mühimmat ve çok sayıda silah ele geçirildiği iletildi.