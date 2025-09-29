Bakan Yerlikaya açıkladı. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'deki siyasi dönüşümün ardından Türkiye'den gönüllü olarak dönen Suriyelilerin sayısını güncelledi. Bakan, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin tetiklediği süreçte, son dokuz ayda 509 bin 387 kişinin ülkelerine güvenli bir şekilde döndüğünü belirtti.

Bu rakam, Eylül başındaki 474 bin 18'den hızlı bir artış göstererek, dönüşlerin ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Yerlikaya, 2016 yılından itibaren toplam gönüllü geri dönüşlerin 1 milyon 249 bin 390'a yükseldiğini vurguladı. Bu süreç, Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor ve Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Bakan, Hatay Cilvegözü Hudut Kapısı'nda da incelemelerde bulunarak, ocak ayında sadece bir ayda 52 bin 622 dönüşün gerçekleştiğini hatırlattı. Nisan ayına gelindiğinde bu sayı 175 bin 512'ye çıkmıştı.

Suriye'deki özgürleşme hareketi, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacının dönüş kararını etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki göç politikası, insani ve rasyonel bir yaklaşım sergileyerek uluslararası alanda örnek teşkil ediyor.

Yerlikaya, dönüşlerin gönüllü, onurlu ve düzenli olmasını sağlamak için hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Dönüş yapanlar, hüzünle karışık sevinç yaşıyor; ailelerini bırakma duygusuyla vatan hasreti bir arada. Okulların kapanmasıyla dönüşlerin daha da artacağı öngörülüyor.

Aralık ortasında günlük binlerce kişi hudut kapılarından geçerken, Göç İdaresi 9-13 Aralık arası 7 bin 621 dönüş kaydetti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini güçlendirirken, Suriye'nin istikrarına da katkı sağlıyor. Bakanlık, süreçte Suriyelilerin yanında olmaya devam edeceğini taahhüt ediyor.