Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 4 günlük bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 4’üncü gününde toplamda 615 trafik kazasının gerçekleştiğini, 431 bin 871 aracın denetlendiğini ve 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını aktardı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 kazanın meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, kazalar sonucunda 26 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 3 bin 870 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Yapılan denetimlerin tek amacının, vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması ve onlara sarılması olduğunu belirten Yerlikaya, “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.” İfadeleriyle vatandaşları uyardı.