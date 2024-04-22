Bakan Yerlikaya bölücü terör örgütüne ait 82 sığınağın imha edildiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Bakan Yerlikaya bölücü terör örgütüne ait 82 sığınağın imha edildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin saklandıkları 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine ilişkin gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyonlarda; 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası ele geçirildiği aktarıldı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “ Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Emniyet ve jandarma güçleri tarafından çeşitli terör örgütü mensuplarına gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde, bu örgütlere ağır darbe indiriliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, gerçekleştirilen bu operasyonları, sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor.

Geçtiğimiz hafta, BOZDOĞAN-26 operasyonları düzenlenmiş ve terör örgütü IŞİD’e ağır bir darbe indirilmişti. Operasyonlar kapsamında, 20 IŞİD’li yakalanmış ve faaliyetleri baltalanmıştı.

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