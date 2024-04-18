Bayram tatilinde en çok kaza olan iller belli oldu. Bakın ilk sırada hangi iller var?

2016’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile karşılaştırıldığında, araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfusta yüzde 7 artış olmasına rağmen, bu bayram tatilinde trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı. 2016’da trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı 12.726 iken, 2024’te bu sayı yüzde 15,1 azalarak 10.810’a düştü.

Tatil boyunca en çok kaza yaşanan ilk beş il İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. En az kaza yaşanan iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. İstanbul’da 779, İzmir’de 380, Ankara’da 342, Antalya’da 293, Bursa’da 224, Iğdır’da 10, Hakkari’de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli’de ise 4’er trafik kazası yaşandı. Kazalar sonucunda en çok can kaybı İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara’da oldu. İstanbul’da 7, Denizli, Gaziantep ve Aydın’da 5’er kişi, Ankara’da ise 4 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bayram tatilinde yaşanan 6.530 kazanın yüzde 37,3’ü aşırı hız, yüzde 15,1’i geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6’sı şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması, yüzde 9,4’ü arkadan çarpma, yüzde 7,9’u dönüş kurallarına uyulmaması ve yüzde 7,4’ü diğer sebeplerle meydana geldi.

Tatilde en sık karşılaşılan kaza türü yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları yüzde 12,8’lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Kazaların yüzde 10,7’si arkadan çarpma, yüzde 6,2’si karşılıklı çarpışma, yüzde 1,7’si duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti. Diğer kategoride yer alan kazalar ise yüzde 7,7’lik paya sahip oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince trafik kurallarına uyan tüm sürücülere teşekkür etti. Kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Bakan Yerlikaya, “Denetimlerde amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyma bilincini artırmak. Kazaları önlemek için hepimize büyük görev düşüyor. Trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım.” dedi.