Bakan Yerlikaya duyurdu. 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan “Kalkan-13” operasyonlarında, 42 göçmen kaçakçısı ve 333 kaçak göçmenin yakalandığını aktardı.

Yapılan açıklamada, Diyarbakır’da 33 örgüt üyesi insan kaçakçısının ve arasında bir yabancı uyruklu örgüt elebaşının bulunduğu 17 kaçak göçmenin tutuklandığı açıklandı. Şanlıurfa’da yakalanan 6 insan kaçakçısının 4’ünün tutuklandığı, Adana’da yakalanan 4 insan kaçakçısının 2’sinin tutuklandığı ve Batman’da bir kaçakçının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız tüfek, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve çok miktarda dövize el konulduğu iletildi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonları koordine eden Valilere ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.