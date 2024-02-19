Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde teröristlerin saklandığı sığınaklar imha edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde teröristlerin saklandığı sığınaklar imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kullandığı mühimmat, malzeme ve sığınakların imha edildiğini aktardı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında, teröristlerin kış aylarında eylem yapmak için saklandıkları mağara ve sığınakların imha edildiğini duyurdu.

Aynı zamanda, Yerlikaya söz konusu sığınaklarda saklanılan çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada, “Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.” İfadelerini kaydeden Ali Yerlikaya, sözlerinin sonunda operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik etti.

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