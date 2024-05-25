Bakan Yerlikaya 'kanları yerde kalmadı' dedi. 23 kişiyi şehit etmişti

İçişleri Bakanı 8'i güvenlik görevlisi ve 15 sivilin katledilmesi eylemlerinin faillerinden biri olduğu tespit edilen 'Sofi' kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bozdoğan 40 adı verilen operasyonun merkezi Diyarbakır'ın Lice ilçesiydi. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım için İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu “Bozdoğan-40” operasyonu gerçekleştirildi

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir Jandarma Üsteğmen ise yaralandı. Bakan Yerlikaya yaralanan Üsteğmen’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya etkisiz hale getirilen Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım adlı teröristin katıldığı eylemlere sosyal medya üzerinden duyurdu.