Bakan Yerlikaya şehit polisin çocuklarının ellerinden tuttu

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

KAYNAK: AA
Bakan Yerlikaya şehit polisin çocuklarının ellerinden tuttu

Bakan Yerlikaya, “Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız.” dedi.

Tören sırasında Bakan Yerlikaya'nın şehit çocuklarının elini bir an olsun bırakmadı.

Şehit polisin naaşı Vatan Caddesi’ne getirildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Şehit polis memuru Hakan Telli’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehit polisin eşi Firdevs Telli, kızları Rüveyda ve Zeynep Zehra Telli’nin yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.

Bakan Yerlikaya’dan zehir tacirlerine tepki

Bakan Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, şehit polise Allah’tan rahmet dileyerek, Türk milletine, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu. Polise silah doğrultan, gençleri ve milleti zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine tepki gösteren Yerlikaya, “Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız. Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah’ın izniyle bulup çıkartacağız sizi oradan. Adalete teslim edeceğiz.” dedi.

Şehit polis memuru Tokat’a uğurlandı

Okunan duanın ardından şehit Telli’nin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit polis memurunun cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a götürüldü.

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