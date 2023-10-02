Bakan Yerlikaya yaralı polisleri ziyaret etti: Bunlar teröristlerin son çırpınışları

Ankara'da terör saldırısında yaralanan polislerin tedavi gördüğü hastanede basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bunlar son çırpınışları. Her noktada onlara dünyayı dar ediyoruz ve dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya yaralı polisleri ziyaret etti: Bunlar teröristlerin son çırpınışları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör saldırısı girişiminde yaralanan polislerin tedavi gördüğü hastanede basın açıklaması yaptı.

aliyerlikaya1.jpgYARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Alim Reis Demirel kardeşimizin yanına gittik. Morali gayet iyi. Onu bir sürpriz hazırladık. Kendisi Cumhurbaşkanımızla görüştü. Cumhurbaşkanımızın kendisine şifa dileklerini iletti. Ailesiyle görüştük. Onlar çok mutluluklar. Dünkü gibi değiller tabii ki. Onların sevinçlerini paylaştık.

Sonra da Erkan Karataş kardeşimizin yanına geçtik. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. O da iyi geçmiş. Onun zaten durumu iyiydi. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada onları akamete uğratanlarla gurur duyuyoruz. Başhekimimiz dahil tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok çalışıyorlar. Ben şahidim.

"HER NOKTADA ONLARA DÜNYAYI DAR EDİYORUZ"

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımızla şehit Mikail kardeşimizin cenazesindeydik. Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Yurt içinde ve yurt dışında her noktada onlara dünyayı dar ediyoruz ve dar etmeye devam edeceğiz. Ankaramıza tekrar geçmiş olsun diyorum.

"NETLEŞEN HER BİLGİYİ PAYLAŞACAĞIZ"

DNA testi sonucunda netleşen teröristin kimliğini bugün sizle paylaştık. Netleşen her bilgiyi paylaşacağız. İçişleri ailemize bizzat gelen, telefon açan kahramanlarımıza geçmiş olsun diyenlere teşekkür ediyorum.

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