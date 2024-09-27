Bakan Yerlikaya'dan Narin açıklaması: Kısa sürede açıklığa kavuşacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran cinayetiyle ilgili A Haber yayınında "Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Gelinen noktada çok fazla zaman geçmeden açıklığa kavuşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nevi bir dramın, trajedinin olmaması için hem dua ediyoruz hem gayret gösteriyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacak ve konuşulacak diye düşünüyorum. Millet olarak, toplum olarak, aile olarak almamız gereken çok ders olduğunu düşünüyorum. Soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Çok büyük bir gayret olduğunu görüyorum. Çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Adalet Bakanımız bu konuyla ilgili, aydınlatma noktasında zaman zaman açıklama yapıyor. Temennim odur ki fazla vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak ve Adalet Bakanımız bunu aziz milletimizle paylaşacak."