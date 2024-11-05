Bakan Yerlikaya'dan 'Narkoçelik-46' açıklaması: 42 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya'dan 'Narkoçelik-46' açıklaması: 42 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

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Yerlikaya, operasyonlarda 2 ton 3 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

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Yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı.

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Yerlikaya, uyuşturucunun mücadele alanlarının başında geldiğini belirterek, "Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." açıklamasında bulundu.

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İllere göre operasyonların detaylarını da paylaşan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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