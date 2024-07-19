Bakan Yumaklı: “18 Temmuz’da toplam 48 yangına müdahale edildi”

Türkiye genelinde 18 Temmuz'da meydana gelen toplam 48 yangın vakası, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerce müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 34 orman ve 14 kırsal alanda başlayan yangınlara karşı hızlı bir şekilde harekete geçti, özellikle büyüme potansiyeli taşıyan 9 yangına havadan müdahaleler gerçekleştirildi.

İbrahim Yumaklı'nın aktardığına göre, Manisa-Turgutlu, Bursa-Orhaneli, Edirne-Keşan ve Kütahya-Gediz'deki yangınlar ile bir gün önce başlayan İzmir-Bergama yangını kontrol altına alındı. Ayrıca Balıkesir-Altıeylül, Uşak-Sivaslı ve İzmir-Foça bölgelerindeki yangınların şiddeti azaltıldı, söndürme çalışmaları devam etmektedir. Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların sürdüğünü duyurdu.