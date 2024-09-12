Bakan Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

Kaynak: AA
Bakan Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda, "sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği" konularında konuşma yapacak.

Tarım ve Orman bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya'da 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri görev gücü tavsiyelerinin G20 tarım bakanlarına sunumu yapılacak. Tropikal tarımda gıda sistemleri ve düşük karbonlu tarım, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, gıda israfının azaltılması, gıda üretimi ve tüketiminin çevresel etkilerinin hafifletilmesi için araştırma, eğitim ve stratejileri konularına değinilecek.

Daha sonra düzenlenecek "Tarım Bakanları 1. Oturumu"nda Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sistemlerinin çoklu yöntemlerle sürdürülebilirliği ile uluslararası ticaretin gıda güvenliği ve beslenmeye katkısının artırılması konularını içeren konuşma yapacak.

İkinci gün düzenlenecek "Tarım Bakanları 2. Oturumu"nda ise Yumaklı, konuşmasında, sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı tarım ve gıda sistemlerinde aile çiftçilerinin, küçük çiftçilerin temel rolünün artırılması ile sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin yerel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonunun teşvik edilmesi konularına yer verecek.

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