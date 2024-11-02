Bakan Yumaklı, pazar yeri açılışı yaptı

Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması. Bu amaçla tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (IFAD) çerçevesinde finansmanı karşılanan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryeri'nin inşası sona erdi. Yaklaşık 56 milyon TL maliyetli olan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finansmanı sağlanan ve özellikle kış mevsiminde olumsuz hava şartlarının yaşandığı ilçede büyük bir ihtiyacı karşılayacak pazar yerinin açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"KIŞIN VATANDAŞLARIMIZ ALIŞVERİŞ YAPARKEN ZORLUK ÇEKİYORDU"

Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, açılışı yapılan pazar yerinin ilçedeki önemli bir sorunu çözdüğünü belirterek, "Rabbimize şükürler olsun ki kış mevsimde çalışılmayan günleri dışarıda bırakarak 5 ay gibi bir sürede inşaatını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Pazarımızın projelendirilmesi, yapım işinin gerçekleştirilmesi sizlerin destek ve katkıları ile oldu. Bu süreç içerisinde birçok diplomatımız, siyasi büyüğümüz destek verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Pazar yerimizde toplam 15 bin metreküp hafriyat çalışması, 250 ton çelik ve 3 bin metreküpe yakın bir beton kullandık. Hafriyatını Bakanlığımız ve Belediyemizin yapmış olduğu iş birliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdik. Civar ilçelerdeki belediyelerimizin, İl Özel İdaremize bize çok büyük katkıları oldu, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede hayata geçirdik ve tüm kapasiteyle çalıştığında 250'ye yakın esnafımız bu pazar yerimizde tezgah açabilecek. Aynı anda, 2 bin-3 bine yakın vatandaşımız alışveriş yapabilecek. İlçemiz çok soğuk. İlçede vatandaşlarımız kışın alışveriş yaparken zorluk çekiyordu, pazar yerinde çeşitli zorluklar yaşıyorduk. Şu an itibaren pazarımıza geçmemizle bu olumsuzluğu da bir tarafa bırakmış olacağız." şeklinde konuştu.

50 milyonun üzerinde bir bütçe ile projenin inşa edildiğini belirten Altıkulaç, finansmanın hibe olarak sağlandığını ifade ederek başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.