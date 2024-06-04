Bakandan emeklilere kötü haber

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Gürer önergesinde, 2008 yılında gerçekleştirilen aylık bağlama oranı düzenlemesi sonucunda emekli olan bireylerin elde ettiği emekli maaşlarının düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekerken, enflasyon göz önünde bulundurularak emeklilerin ücretlerinin öncelikli olarak iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SORU ÖNERGESİ

Gürer’in yönelttiği sorular şöyle:

“Emeklilerin taban aylıklarında iyileştirme yapılması ve emekli maaşlarının hesaplanmasında, emeklilerin geçimlerini sağlayabilecek düzeyde bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

Ortalama emekli aylıklarının dahi açlık sınırı ve asgari ücret seviyelerinin altında olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi düşünülmekte midir?”

“TAHSİS TALEP TARİHLERİ AYLIĞI BELİRLEMEKTEDİR”

Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Işıkhan, “Yaşlılık aylığı hesabını kazanç ve gün sayısı belirlemektedir. Buna göre, sigortalılara aylık talebinde bulundukları tarihte, mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreleri dikkate alınmak suretiyle yürürlükte bulunan emeklilik sistemi kurallarına göre aylık bağlanmakta olup, sigortalının dönemler itibariyle geçen prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançları ile tahsis talep tarihleri bağlanacak aylığı belirlemektedir” ifadelerini kullandı.

“IŞIKHAN TABAN AYLIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNMADI”

Işıkhan’ın taban aylıklarda iyileştirme yapılması hususunda bir açıklamada bulunmadığına dikkat çeken Gürer, “Emekli maaşlarının satın alma gücünün enflasyon karşısında gerilemesi, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle temel gıda maddeleri, konut kirası ve sağlık harcamaları gibi zorunlu ihtiyaçların sürekli artması, emeklilerin gelirlerinin yetersiz kalmasına ve bütçe dengelerinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, emeklilerin ek gelir kaynakları arayışına yönelmelerine ve dolayısıyla yaşlı nüfusun çalışma hayatına daha uzun süre devam etmesine sebep olmaktadır. Sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve emekli maaşlarının yetersizliği, bu ekonomik sıkıntıların daha da derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Emeklilerin karşılaştığı bu zorluklar, sosyal güvenlik politikalarının etkin bir şekilde gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ancak bakandan emeklilere iyi haber yok” dedi.