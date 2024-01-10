Bakanı Koca’nın hastanesinde hayatı karardı. Hem bacaklarını kaybetti hem icralık oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanı Koca’nın hastanesinde hayatı karardı. Hem bacaklarını kaybetti hem icralık oldu
36 yaşındaki Sevinç Çelik, 2014'te Medipol Koşuyolu Hastanesi'ndeki burun güzelleştirme ameliyatı nedeniyle bacaklarını kaybetmesi sonrasında icralık olduğunun ortaya çıkması tepki çekti.

Halk TV'den Dinçer Gökçe Sevinç Çelik'in haberine göre; 2014'te Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri AŞ'ye bağlı Medipol Koşuyolu Hastanesi'nde burun güzelleştirme operasyonu geçirdi.

Operasyondan sonra çok ağrısı ve ateşi oldu ve Sevinç yeniden hastaneye gitti.

Doktorlar bunun operasyondan kaynaklandığını, "canı çok tatlı olduğu için" acıdığını söyleyip geri yolladılar.

Fakat Çelik'in ağrıları artmaya devam etti. Durumu kötüleşen Çelik'i devlet hastanesinin aciline götürdüler.

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Devlet hastanesinde yapılan tetkiklerde Çelik'in kanında mikrop olduğu ve mikrobun bütün vücuduna yayıldığı belirlendi.

Yoğun bakıma alınan kadına doktorlar iki seçenek sundular:

"Ya hayatını ya da bacaklarını kurtarabiliriz..."

Aile zor durumda kaldı ve onay verdi, Çelik'in bacakları dizden aşağı kesildi.

Çelik, burun güzelleştirme operasyonunun yapıldığı hastaneye 300 bin TL maddi, 700 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Dava 10 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu hastanenin hiçbir hatası olmadığına karar verip Sevinç'in açtığı davayı reddetti.

Kararla birlikte avukatların vekâlet ücretini de bacaklarını kaybeden Çelik'in ödemesine hükmetti.

Hastane, kararda belirtilen meblağı almak için Çelik aleyhine icra işlemi başlattı.

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