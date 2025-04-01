Bakanı Yumaklı'dan Mustafa Kayhan için taziye paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan’ı elim bir trafik kazasında kaybettik.

Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.