Bakanın akrabası olduğunu söyleyerek tehditler savurdu: “Senin sülaleni bitireceğim”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Denizli’ye gitmek üzere uçak bileti alan bir yolcu, yanlış firmanın peronuna girdi. Güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği için uyarılınca görevliye tehditler savurdu.

Güvenlik görevlisinin yaka kartını koparıp yere atan yolcu, güvenlik görevlilerine hakaret ederek mukavemet gösterdi. İsmi açıklanmayan yolcu, güvenlik görevlilerine, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” ifadelerini kullandı.