Bakanın akrabası olduğunu söyleyerek tehditler savurdu: “Senin sülaleni bitireceğim”

Kaynak: İHA
Bakanın akrabası olduğunu söyleyerek tehditler savurdu: “Senin sülaleni bitireceğim”
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yanlış perona giren yolcu, güvenlik görevlisi kendini uyarınca “Ben bakanın akrabasıyım” diyerek tehditler savurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Denizli’ye gitmek üzere uçak bileti alan bir yolcu, yanlış firmanın peronuna girdi. Güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği için uyarılınca görevliye tehditler savurdu.

Güvenlik görevlisinin yaka kartını koparıp yere atan yolcu, güvenlik görevlilerine hakaret ederek mukavemet gösterdi. İsmi açıklanmayan yolcu, güvenlik görevlilerine, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” ifadelerini kullandı.

aw112375-01.jpg

aw112375-03.jpg

aw112375-02.jpg

Son Haberler
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu Gündem
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu
Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı Dünya
Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket Ekonomi
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor Spor
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı Sağlık
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu Dünya
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ? Gündem
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ?