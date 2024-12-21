Bakanın eşi TRT'nin afişine ateş püskürdü. "Bu nedirrrr" diye isyan etti

TRT’nin dijital platformu tabii’de ekrana gelecek olan Gassal dizisini reklam kampanyası için “Ölünce beni kim yıkayacak?” şeklinde hazırlanan afişleri İstanbul'da çok fazla yere özellikle de metro istasyonlarına asıldı.

Büyük tepki çeken afişlere bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’dan geldi.

"HER GÜN BİR KİŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİ İSTANBUL'DA..."

Çok büyük tepki alan afişi Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da sosyal medya hesabından “Bu nedirrrr” başlığıyla şöyle tepkiyi verdi:

“Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü.

Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul’da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba.”