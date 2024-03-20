Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtarı teslim töreninde bir vatandaşa "Dairenizi gördünüz mü?" diye sordu. İlk olarak "Şu an görmedik" yanıtını veren depremzede, daha sonra konut maketini kast ederek "Burayı gördük, çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Anahtar teslim edilen depremzede bir kadın ile Erdoğan arasındaki diyaloğu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"DAİREMİZİ ŞU AN GÖRMEDİK"

Törende, depremzede vatandaşa anahtar teslimi yapıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dairenizi gördünüz mü?" sorusunu sordu. İlk olarak kalabalık ve olayın heyecanıyla hem depremzede gem de sunucu Erdoğan'ın bu sorusunu duymadı. Erdoğan sorusunu yineleyince depremzede kadın "Dairemizi şu an görmedik" yanıtını verdi.

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"GÖRDÜK YANİ, ÇOK GÜZEL"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Vahit Kirişçi de dahil olmak üzere çevredekilerin uyarıları sonrası depremzede kadın, konut maketini göstererek "Burayı gördük yani. Gördük çok güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Nasıl? 3+1 mi?" sorusuna ise vatandaşın tereddütlü ve sırf çevresinin uyarıları ile "Evet 3+1" yanıtı verdiği görüldü.

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Kaydedilen bu anlar, törenin sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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