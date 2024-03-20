THY anlaşmayı duyurdu. Çalışanların zam oranı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
THY anlaşmayı duyurdu. Çalışanların zam oranı belli oldu
Türk Hava Yolları, sendika ile anlaştı çalışanlara yapılan zam duyuruldu. THY zamla ilgili olarak KAP'a bildirim yaptı.

THY ile sendika anlaştı. Çalışanlara yapılan zam oranı açıklandı.

Zamla ilgili olarak Türk Hava Yolları Kamuyu Aydınlatma Plaformu KAP'a Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bildirim yaptı.

Türk Hava Yolları'ndan KAP yollanan açıklama şöyle:
"Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2024 yılının birinci altı ayı için %64, ikinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının %10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının %10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere 01.01.2024 tarihine kadar olan geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanan %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır."

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