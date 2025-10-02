Bakanlar Göktaş ile Tunç bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakanlar Göktaş ile Tunç bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İş birliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, #AileYılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

