Bakanlar toplantısı’nda neler konuşulacak? Gözler bu toplantıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Bakanlar Toplantısı’na başkanlık edecek.

Bakanlar toplantısı’nda neler konuşulacak? Gözler bu toplantıda

Toplantıda, memur ve emekli maaşları, KKTC-BM gerginliği, enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna krizi gibi önemli konular masaya yatırılacak.

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek ve zam pazarlığına ilişkin kararlar alınabilecek.

KKTC-BM Gerginliği Sürüyor

Toplantıda, KKTC ile BM arasında yaşanan yol gerginliği de ele alınacak. Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü’ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler’in engelleme girişimine sert tepki gösterdi. Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum değerlendirilecek ve KKTC’ye verilecek destek konuşulacak.

Enflasyonla Mücadelede Yeni Adımlar

Toplantının bir diğer önemli konusu ise enflasyonla mücadele olacak. Enflasyonun hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek. Ayrıca, enflasyonu düşürmek için alınabilecek yeni tedbirler de masaya yatırılacak.

Rusya-Ukrayna Krizi ve Tahıl Sevkiyatı

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler olacak. Rusya’nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı. Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alınacak. Ayrıca, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin seyri de değerlendirilecek.

Deprem Bölgesindeki Yeni Konutlar ve Terörle Mücadele

Toplantının son gündem maddelerinden biri de deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları olacak. Depremzedelere verilecek destek ve olası afetlere yönelik tedbir planları da toplantıda konuşulacak. Terörle mücadele konusunda da son durum değerlendirilecek ve güvenlik güçlerine verilecek talimatlar belirlenecek.

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