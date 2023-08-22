Bakanlığın önünde 'açım' diyen vatandaş ters kelepçeyle gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” diyerek protesto yapan bir vatandaş ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Bakanlığın önünde 'açım' diyen vatandaş ters kelepçeyle gözaltına alındı

Ekonominin kötü gidişatı, temel yaşam ihtiyaçlarına dahi gelen sürekli zamlar vatandaşları isyan ettiriyor.

BirGün'ün haberine göre, dün sabah saatlerinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden 45-50 yaşlarındaki vatandaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” dedi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Bakanlıkta görevli polisler “geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor.

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.

screenshot-22.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı Güncel
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor Spor
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi Güncel
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi
Valilikten hayati uyarı Güncel
Valilikten hayati uyarı
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması Dünya
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması
Sosyetik plajda domuz paniği! Ünlü sunucu karşısında domuzu görünce şoke oldu Magazin
Sosyetik plajda domuz paniği! Ünlü sunucu karşısında domuzu görünce şoke oldu
THY 9 bin Euro maaşla 13 Yunan pilotu işe aldı. Türk insanları yok ettiler Güncel
THY 9 bin Euro maaşla 13 Yunan pilotu işe aldı. Türk insanları yok ettiler