Bakanlığın önünde 'açım' diyen vatandaş ters kelepçeyle gözaltına alındı

Ekonominin kötü gidişatı, temel yaşam ihtiyaçlarına dahi gelen sürekli zamlar vatandaşları isyan ettiriyor.

BirGün'ün haberine göre, dün sabah saatlerinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden 45-50 yaşlarındaki vatandaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” dedi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Bakanlıkta görevli polisler “geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor.

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.